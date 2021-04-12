"Мэр" подконтрольного "ДНР" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская армия начала обстрел поселка Александровка, расположенного в 18 километрах от "столицы республики".

Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник, 12 апреля.

"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел пгт Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", - сообщил Кулемзин.

Ранее в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Север" сообщили о смерти украинского военного, которая наступила в результате обстрела.

Напомним, в прошлый раз о минометной атаке на окраины Донецка представитель "ДНР" сообщил 9 апреля.

О том, как изменилась ситуация в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие выходные, читайте в материале "Страны".