В "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле пригорода Донецка
"Мэр" подконтрольного "ДНР" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская армия начала обстрел поселка Александровка, расположенного в 18 километрах от "столицы республики".
Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник, 12 апреля.
"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел пгт Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", - сообщил Кулемзин.
Ранее в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Север" сообщили о смерти украинского военного, которая наступила в результате обстрела.
Напомним, в прошлый раз о минометной атаке на окраины Донецка представитель "ДНР" сообщил 9 апреля.
О том, как изменилась ситуация в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие выходные, читайте в материале "Страны".
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.