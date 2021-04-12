Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей Конституционного суда отменил Владимир Зеленский, сотрудники госохраны не пустили в здание КСУ на инициированное им же специальное пленарное заседание.

Об этом Тупицкий сообщил в эфире телеканала "Прямой"

"(Пришел - Ред.) для дачи объяснений судьям для принятия решения. Мы можем пройти? Нет? Вы срываете тогда заседание. Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом. Вы срываете заседание", - пытался вразумить охрану Тупицкий.

На представителей госохраны не подействовали объяснения о том, что на заседании запланировано проведение тайного голосования об отставке Тупицкого и сам он хочет дать объяснения.

В результате Александр Тупицкий оставил попытки попасть на заседание и уехал. Перед этим он сообщил, что продолжает оставаться судьей и председателем Конституционного суда.

Напомним, 29 марта в микроблоге КСУ в Тwitter было опубликовано подписанное Александром Тупицким распоряжение о созыве заседания КСУ на 12 апреля. Собрание связано с рассмотрением вопроса об увольнении указом президента Владимира Зеленского судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Как сообщалось, ГБР расследует в отношении Тупицкого дела, в рамках которого ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.

Кроме того, Александра Тупицкого подозревают в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.