Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами (ГУД) расторгнул договор с главой Конституционного суда Александром Тупицким, которого недавно своим указом уволил президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в судебных материалах, передают "Украинские новости".

Действия дома отдыха "Конча-Заспа" Тупицкий обжаловал в суде.

В иске говорится, что судье стало известно о том, что Дом отдыха "Конча-Заспа" ГУД письмом от 20.11.2020 года в одностороннем порядке досрочно разорвал контракт пользования от 20.01.2020 года, по которому главе КС было передано в пользование помещение III класса, а именно дом.

Так как, по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.

Кроме того, в судебных материалах говорится, что Дом отдыха "Конча-Заспа" сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2. договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.

Иск должны рассмотреть в понедельник, 12 апреля.

Напомним, 26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ. После этого, 27 марта, президент отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

В начале апреля Александр Тупицкий издал распоряжение на имя замглавы Конституционного суда Украины Сергея Головатого, в котором заявил, что указ президента об отмене его назначения главой КСУ незаконен.