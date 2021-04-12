В понедельник, 12 апреля, в результате обстрела в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактическая группировка "Север".

Инцидент произошел в зоне ее ответственности.

"В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз гибель в рядах украинских вооруженных сил штаб ООС зафиксировал в субботу, 10 апреля.

Смерть еще одного военнослужащего пришлась на визит президента Владимира Зеленского на передовую 8 апреля.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин отказался коммуницировать с Зеленским после 26 марта, когда в результате атаки противника погибли четыре украинских военных.