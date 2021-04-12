Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем космонавтики. В заявлении, которое посвящено далекой от ситуации на Донбассе теме, глава государства вставил упоминание о военной агрессии.

Поздравление Зеленский опубликовал в Facebook.

По словам президента, сейчас государство должно выполнить две основные задачи в космической отрасли: сохранить достижения старших поколений и внести свой вклад.

"В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмической государства", - заявил Зеленский.

По его словам, создание Государственной космической программы упорядочит планы в этой отрасли и даст понимание, что и как нужно сделать.

"Также необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич-2-1". Правительство недавно приняло постановление, которое позволит выделять больше денег. Но даже этого мало", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, в повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация, а далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве.

Отметим, что упоминание военной агрессии во всех сообщениях по любой теме - это характерная манера речи экс-президента Петра Порошенко. Ранее "Страна" уже писала о том, что в последнее время заявления Зеленского стали больше напоминать выступления его предшественника. Например, Зе начал повторять любимое слово Порошенко - "потужний".

Напомним, "Страна" писала о том, что говорят украинцы о Дне космонавтики.

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