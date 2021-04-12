После солнечных и теплых дней в Украину идет ощутимое похолодание. В середине недели в отдельных регионах даже возможен мокрый снег. Однако во вторник, 13 апреля, в большинстве регионов Украины еще сохранится теплая погода.

Об этом сообщают украинские синоптики.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, во вторник в большинстве регионов Украины еще будет тепло. Дневная температура достигнет +12...+18. На побережье морей будет немного прохладнее от +9 до +12.

Осадки в виде небольшого дождя завтра наиболее вероятны на севере, юге и в центре страны.

Что касается Киева, то там завтра будет облачно, но, по прогнозу Натальи Диденко, "могут упасть несколько капель на нос". Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах +12...+14.

При этом со среды, 14 апреля, с запада Европы в Украину зайдет холодный фронт, который даже может принести мокрый снег в западные регионы.

О похолодании с 14 апреля сообщает и Укргидрометцентр. По прогнозу синоптиков, в среду во Львовской и Ивано-Франковской области днем похолодает до +4...+6, возможен мокрый снег.

Чуть теплее будет в Луцке, Тернополе, Черновцах, Ровно и Ужгороде: от +8 до +10 днем. Похолодает там вместе с приходом дождей.

При этом в других регионах в среду похолодание на себе другие регионы не почувствуют. Например, в Киеве днем будет +14...+16. В Харькове +16...+18. В Полтаве и Днепре +13...+20. В Луганске днем до +20.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

С четверга, 15 апреля, как минимум три дня подряд, на территории всей страны будут идти дожди.

В Киеве дневная температура в конце недели составит +11...+13. В Украине днем в среднем будет от +9 до +15. На западе немного холоднее, чем на востоке, в центре и юге.

На выходных также обещают дожди и среднюю температуру +11...+13 днем.

Напомним, сегодня в восточных, южных областях и в Киеве ожидается дождь, дневная температура воздуха местами будет достигать 20 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, какой будет погода на протяжении апреля.