Конфеты "Гордон в шоколаде", которые выпустил украинский журналист Дмитрий Гордон, стоят 200 гривен за 170 грамм. Это значительно дороже, чем "птичье молоко" других марок. Несмотря на это, конфеты пользуются спросом.

Об этом "Стране" рассказали в магазине "Коло", на прилавках которого появилась новинка от Гордона.

"Это теперь наша визитная карточка. Вчера только поступили в продажу, а некоторые даже не покупают, а просто заходят сфотографироваться", - сообщила сотрудница на кассе.

Стоит Гордон фантастически дорого для конфет типа "птичье молоко". "Рошен" и подобные украинские - 30-35 гривен за 150 граммов, а "Гордон в шоколаде" - 200 гривен за 170 граммов.

Производит конфеты компания "Солодка мрія" из Винницы

Напомним, "Страна" писала о том, что о выпуске этих конфет Гордон говорил еще в конце 2020 года. Он заявлял, что сладости будут производиться на винницкой фабрике "Солодка мрія". Любопытно, что в апреле 2021 года жуналист заявил, что хочет также выпустить мороженное под названием "Гордон на палочке".

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