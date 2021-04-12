Главный офис Государственного космического агентства может обосноваться в Днепре, а главк Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) - в Полтаве, Черкассах или Умани. Такую возможность изучают в правительстве.

Об этом сообщается в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

В рамках программы перемещения госорганов в регионы планируется, что к маю 2021 года будет создана рабочая группа для подготовки предложений относительно перемещения центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) в регионы, а к июлю будут определены ЦОИВ и государственные предприятия для перемещения в конкретные регионы.

Также к августу планируют подготовить финансово-экономический расчет и детализированный план перемещения, а к октябрю будут подготовлены необходимые акты правительства и проекты законов.

С сентября 2021 года планируется начать коммуникационную кампанию перемещения ЦОИВ в регионы. Завершить программу перемещения обещают к 2024 году.

Напомним, по словам министра Кабмина Олега Немчинова, органы исполнительной власти не планируют перемещать из Киева в регионы, там хотят создать новые ведомства, которые в столице не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом. Поэтому такие ведомства могут быть размещены в региональных центрах.

Инициатива переместить украинские министерства и другие органы исполнительной власти из столицы в областные центры и общины в течении ближайших двух лет принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.