На внеочередном заседании во вторник, 13 апреля, Верховная Рада рассмотрит вопросы о совершенствовании оборонных заказов, установлении порогового балла внешнего независимого оценивания (ВНО) и продления моратория на взыскание долгов по валютным кредитам.

Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента в понедельник, 12 апреля, заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Внеочередное заседание включает ряд вопросов. Это вопросы и связанные с военной темой, совершенствование оборонных заказов. Внесение изменений по поводу ритуалов захоронения военных, это тоже очень важно. К сожалению, у нас погибают военные", - сказал народный депутат.

Также парламент рассмотрит вопрос о разблокировании большой приватизации, так как одна из фракций заблокировала ее постановлением.

"Это и вопросы образования. Важно сейчас сделать рамку по сдаче или несдаче ВНО теми, кто не хочет вступать в вузы. В прошлом году так делали, это позволило уменьшить загруженность центров оценивания, в момент коронавируса тоже очень важно, чтобы меньше детей потенциально были под заражением", - добавил Корниенко.

Также в повестке дня находится и вопрос продления до начала 2022 года моратория на взыскание залогового жилья по просроченным валютным кредитам.

"Вопрос валютных заемщиков так называемый. Он уже давно тянется, несколько лет. 21 числа истекает мораторий, необходимо до 21 апреля определиться с этим вопросом", - заявил депутат.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада на этой неделе соберется на заседания дважды - 13 и 15 апреля. В ходе заседаний может быть рассмотрен вопрос об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Напомним, народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что парламент всю неделю будет рассматривать правки в законы о продаже земли, а во вторник заседание продлится до 21:00.