Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, есть ли ему что сказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает "РИА Новости".

"Всегда есть по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе", — сказал он, назвав основные вопросы Путина к Зеленскому.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Путину есть что сказать по Донбассу, но запросы на переговоры от Зеленского ему не поступали.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович рассказал, что после гибели сразу четырех украинских военных в результате вражеского обстрела под Шумами Донецкой области 26 марта президент Украины Владимир Зеленский пытался связаться со всеми лидерами Нормандской четверки, однако глава РФ Владимир Путин отказался контактировать с украинским коллегой.

