С переходом Ивано-Франковской области в желтую зону карантина после месячного перерыва возобновил работу горнолыжный курорт "Буковель".

Открылись почти все подъемники, прокатные пункты, рестораны и отели, тем более погода благоприятствует - в Карпатах всю неделю обещают снег (а затем обещают насыпать искусственный).

"Эта приятная информация стала для нас неожиданностью", - написала администрация курорта на сайте "Буковеля".

Как рассказали нам на "Буковеле", на этой неделе у них уже аншлаг - лыжники массово начали бронировать номера в отелях на "бархатный сезон" катания.

Официальным поводом для закрытия курорта в марте была вспышка коронавируса в регионе, которую некоторые связывали с наплывом лыжников.

Другая версия гласит о политической подоплёке - закрытие курорта могла быть кампанией против совладельца курорта Александра Шевченко, который баллотировался на довыборах в Раду и в итоге проиграл выдвиженцу от "Слуги народа" Василию Вирастюку (и сейчас пытается отменить результаты через суды).

"Открыли даже не из-за перехода в желтую зону, а потому что выборы прошли, хоть раньше "Буковель" называли "рассадником" ковида". Сверху был спущен приказ максимально ослабить позиции Шевченко. Закрытие курорта, по задумке, могло продемонстрировать причастность Шевченко к вспышке короны в области", - сказал нам источник в местной обладминистрации.

Теперь Шевченко лично возобновил работу курорта вместе с сыном и запостил видео своих катаний на своей странице в Facebook.

Шевченко с сыном лично возобновил работу "Буковеля". Фото: стоп-кадр с видео Шевченко, Facebook

Возобновление работы "Буковеля" вызвало противоречивую реакцию. Одни радуются и готовят лыжи, другие негодуют, что коронавирус может вспыхнуть в области с новой силой.

"Вирус преодолен!" - язвит на странице "Буковеля" в Facebook Юрий Гарбар.

"Всех вакцинировали! В больницы не берут, так хоть покатаемся" - вторит Владислав Пономаренко

"Люди здоровые, вирус преодолели. Госпиталь во Франике сложился и уехал в неизвестном направлении, а лишние аппараты ИВЛ и маски отдали как гуманитарку в США", - иронизирует Леся Андрейчук.

"Сгорел сарай, гори и хата", - пишет Андрей Иванов.

"Здоровее будете, чем сидеть перед экранами компьютеров", - защищает "Буковель" Елена Матвеева.