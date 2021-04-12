Ивано-Франковский окружной административный суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, которым объявлялась победа кандидата от "Слуги народа" Вирастюка.

Об этом в Facebook сообщил занявшей второе место на округе кандидат Александр Шевченко.

"Фактически ОИК нивелировала часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда", - написал он.

Отметим, что ранее суды отменили признание недействительным протоколов на 5 участках, где победил Шевченко.

"Правда, скорее всего, эти решения будут обжалованы в апелляции. Но битва за округ, как видим, продолжается", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.

Позже ЦИК отложила окончательное объявление результатов довыборов на 87-м округе.

Также мы писали о том, что Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.