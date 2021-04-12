Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за последние дни запросов о переговорах с главой государства Владимиром Путиным от украинского лидера Владимира Зеленского не поступало.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, 12 апреля, передает "РИА Новости".

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", - заявил представитель Кремля.

В то же время Песков заверил, что Путину "всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны".

Также пресс-секретарь президента сказал, что "Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, а что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках (Донбасса) - особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством".

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович ранее заявил, что Путин отказался коммуницировать с Зеленским после 26 марта, когда в результате атаки противника погибли четыре украинских военных.

На данный момент президент Украины планирует провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

До этого Путин вместе с лидерами Франции и Германии обсудили ряд вопросов, в том числе и обострение на Донбассе, без Зеленского.