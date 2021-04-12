Парламент Украины на этой неделе может заслушать главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака относительно наращивания сил РФ вдоль украинской границы.

Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Дата закрытого заседания пока неизвестна. Предполагается, что доклад будет происходить в закрытом режиме и без журналистов.

Напомним, ранее Хомчак заявил, что Украина не готовит наступление на Донбассе. Он заявил, что Украина выбрала политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что Хомчак считает, что обострение в зоне ООС на Донбассе связано с новыми санкциями СНБО.

Ранее мы писали, что ОБСЕ собирается на экстренное заседание из-за обострения на Донбассе.