На этой неделе в Раде готовятся к внеочередным заседаниям, которые затянутся до ночи
Во вторник, 13 апреля, Верховная Рада может провести сразу два внеочередных заседания. Об этом во время согласительного совета сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.
Инициатива внеочередных собраний принадлежит депутатским фракциям и группам.
Распоряжения о проведении этих заседаний и повестки дня будут опубликованы позже.
Народный депутат Ярослав Железняк анонсирует, что указанные внеочередные заседания продлятся до 21:00. Он уточнил, что инициатива принадлежит "Слугам народа" и депутатскому объединению "За майбутнє".
"В общем, вторник будет Рада до 21:00 примерно работать и в четверг тоже до вечера", - написал Железняк
Ранее "Страна" писала, что Рада на этой неделе займется землей, Донбассом и штрафами за нарушение самоизоляции
Кроме того, Рада на этой неделе может ввести штрафы до 8,5 тысяч грн за нарушение самоизоляции