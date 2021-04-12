Во вторник, 13 апреля, Верховная Рада может провести сразу два внеочередных заседания. Об этом во время согласительного совета сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Инициатива внеочередных собраний принадлежит депутатским фракциям и группам.

Распоряжения о проведении этих заседаний и повестки дня будут опубликованы позже.

Народный депутат Ярослав Железняк анонсирует, что указанные внеочередные заседания продлятся до 21:00. Он уточнил, что инициатива принадлежит "Слугам народа" и депутатскому объединению "За майбутнє".

"В общем, вторник будет Рада до 21:00 примерно работать и в четверг тоже до вечера", - написал Железняк

Ранее "Страна" писала, что Рада на этой неделе займется землей, Донбассом и штрафами за нарушение самоизоляции

Кроме того, Рада на этой неделе может ввести штрафы до 8,5 тысяч грн за нарушение самоизоляции