Сегодня начинается 3-й лунный день в созвездии Тельца. Это период амбициозных действий и борьбы за собственные устремления.

Для всех знаков наступает пора отстаивания своих желаний и планов, а пятерых представителей гороскопа ждут ситуации, которые подготовят вас к финальному прыжку. Это касается Близнецов, Львов, Весов, Стрельцов и Водолеев, которые всегда самостоятельно задают вектор для успешной и счастливой жизни.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня вы можете проявлять непостоянную активность в течение дня, однако вашу жизнь нельзя назвать скучной или одинокой даже тогда, когда вы остаетесь наедине со своими планами. Ваше стремление к новизне и интересным событиям способно заряжать разнообразными идеями жителей разных городов и стран. Не слушайте советов других, делайте так, как подсказывает сегодня ваше сердце, инициируйте интересные мероприятия в своей жизни самостоятельно, единомышленники подтянутся.

Лев (23 июля - 23 августа)

У вас проснется творческий подход к самым разнообразным делам. А благодаря внутреннему напору вы завоюете образ темпераментного и уверенного в себе человека. Лидерский потенциал дня будет настолько огромен, что вокруг начнут происходить самые яркие события, которые могут потребовать от вас умения идти напролом и создавать что-то качественно новое.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сегодня вы будете готовы буквально горы свернуть, чтобы выполнить проект по-своему и в удобные для себя сроки. Вас может раздражать контроль над вашей деятельностью, желание начальства поторопить вас или надавить морально. Однако благодаря вашей открытости, инициативности и чувству юмора некоторых конфликтов удастся избежать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Природа наделила вас неуемным желанием перемен, которые могут выражаться в физической активности, странствиях и открытиях. Сегодня вы раскроете свой потенциал и поймете, что созданы не сидеть на месте, а действовать. Познавайте что-то новое, обсуждайте любые темы, изобретайте и творите. Ваша инициатива будет сопровождаться успехом.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Водолеи невероятно эмоциональный и подвижный знак. Ваша деятельность сегодня будет выражаться на всех уровнях - от физической активности до коммуникации. Любовь к разнообразию может побуждать вас оставить прошлое, чтобы начать жить "здесь и сейчас", искать новые подходы к привычным вещам. Даже если вы сами не найдете свежие идеи, сможете найти того, кто сделает всю работу за вас.

В целом сегодняшний день станет благоприятным для инициативных и легких на подъем людей. Третий лунный день считается удачным, если прошел в суете, хлопотах, огромном количестве выполненных задач и намеченных целей.

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