Консерваторы в Эстонии создают в парламенте страны группу по выходу из Евросоюза. По мнению вице-председателя партии EKRE и бывшего вице-премьера правительства Марта Хельме, ЕС стремиться распространить по всей Европе неомарксистскую идеологию.

Об этом пишет "Балтийская волна".

"Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его по сей день, — пояснил свою позицию Хельме. — Но мы видим, как Европейский союз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм. В Европейском союзе в прямом смысле слова нарушаются договоры и договор о присоединении Эстонии".

По его словам, таким нарушением является намерение Еврокомиссии взять общий для стран ЕС кредит.

"Кроме того, в ЕС процветает неомарксистская идеология, например, культура отмены, — добавил Хельме. — У меня волосы на теле дыбом встают, когда кто-то говорит, что Моцарт и Бетховен — воплощение превосходства белой расы, и это нужно пересмотреть. Это уже напоминает маоистскую культурную революцию в Китае".

В свою очередь экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал EKRE за непоследовательность. "Когда EKRE находилась в правительстве, то о выходе из ЕС ничего не говорила, — напомнил он. — Наоборот, постоянно выступала с предложениями по формированию позиций ЕС".

Напомним, ранее партия "Альтернатива для Германии" потребовала выхода ФРГ из Европейского Союза.

До этого в Италии запустили движение для выхода страны из Евросоюза.