После захода солнца 12 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Это девятый месяц лунного исламского календаря. Считается, что во время Рамадан Аллах начал ниспослание Корана.

В это время стараются делать благие дела, подавать милостыню, а также придерживаются строго поста, чтобы продемонстрировать силу веры и смирение. Есть и пить в это время можно только в темное время суток - после захода солнца и до наступления рассвета. Пост продлится целый месяц.

Правда, в этом году 12 апреля Рамадан начнут отмечать не все мусульмане в мире. Сегодня священный месяц наступает в Украине и России. В то время, как ожидается, что Саудовская Аравия и страны Персидского залива объявят начало Рамадана 13 либо 14 апреля.

Рассказываем почему произошло разделение, а также, какие главные традиции этого месяца для мусульман.

Разные даты в разных странах. Особенности Рамадана в 2021 году

В этом году в разных странах Рамадан начнется в разное время. Дело в том, что новый месяц начинается с новолуния. В одних странах в этом вопросе ориентируются на астрологические данные и рассчитывают дату начала Рамадана заранее. В других начинают Рамадан только после того, как в реальности увидят новую луну на небе.

В этом году вечером 12 апреля, после захода солнца, Рамадан начнется для мусульман Украины и России. Первый день поста - 13 апреля.

В Саудовской Аравии в воскресенье не смогли увидеть зарождение нового месяца, поэтому пока наступление священного месяца там отложили. Если новую луну увидят сегодня вечером, то в Саудовской Аравии, а также в других странах Персидского залива (Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Египет) наступление Рамадана объявят 13 апреля.

Если новолуние сегодня не произойдет - Рамадан может начаться 14 апреля.

Карантин и Рамадан

В этом году во многих мусульманских странах Рамадан пройдет в условиях карантина. В Турции ужесточили ограничения с закрытием кафе и ресторанов по выходным. По вечерам верующим запретили собираться за вечерним приемом пищи - ифтар.

В Пакистане закрыты большинство торговых центров и рынков. Работают только те, где продают овощи и фрукты. На них накануне наступления Рамадана за финиками выстроились очереди покупателей. Финики - это обязательная часть трапезы во время поста.

В Марокко и Тунисе действует комендантский час, который не стали отменять. В Иордании, несмотря на карантин, верующим разрешили посещать мечети дважды в день - рано утром и вечером.

Паломничество в священный город Мекка в Саудовской Аравии разрешили только тем, кто уже вакцинировался от коронавируса. В прошлом году Саудовская Аравия попросила мусульман всего мира оставаться дома на Рамадан.

Как придерживаются поста

Обычно пост во время Рамадана соблюдают физически здоровые совершеннолетние мусульмане. Нарушение поста в течение рамадана без уважительной причины считается грехом.

Исключение делается для немощных стариков, людей, страдающих от тяжелых заболеваний, путников, беременных, людей с психическими расстройствами.

Традиционная составляющая трапезы во время Рамадана - финики и вода.