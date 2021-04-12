7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и отправила запрос России о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия российских войск вдоль границы с Украиной. Однако в РФ отказались от комментариев.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в понедельник, 12 апреля.

"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В МИД призывали российскую сторону "отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять безопасные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле опровергли возможность войны с Украиной, но назвали ситуацию на Донбассе опасной для РФ.

Также мы писали, что ОБСЕ собирается на экстренное заседание из-за обострения на Донбассе.