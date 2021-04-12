Возле здания Офиса президента на Банковой появилась зеркальная инсталляция, посвященная 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, на сегодня двери центрального входа в Офис президента, поврежденные сторонниками Стерненко во время беспорядков 20 марта, еще не вернули. Вместо них по-прежнему установлены фанерные листы. На их фоне - зеркальная инсталляция.

Она представляет собой большие зеркальные группы "YOUkraine", что означает комбинацию английских слов, которые переводятся "Ты Украина".

Напомним, ранее президент Украины Зеленский пригласил Байдена в Украину на 30-ю годовщину Независимости. В МИД Украины не рассказали, принял ли это приглашение американский президент и приедет ли он в Киев в августе 2021 года.

Также мы писали о том, что патриарх Варфоломей принял приглашение Зеленского и приедет в Украину на День независимости.