Тегеран собирается отомстить Израилю за атаку на ядерный объект в Натанзе.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в эфире телеканал Press TV, передает "РИА Новости".

"Иран в нужное время отомстит израильскому режиму за последнее нападение", - заявил он.

Кроме того, он сказал, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе привел к повреждению центрифуг для обогащения урана, но Иран намерен их заменить на более современные.

Напомним, в воскресенье, 11 апреля, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в городе Натанзе произошла авария. Речь шла об инциденте в распределительной электросети.

Затем израильские СМИ намекнули на причастность "Моссад" к аварии на иранском ядерном объекте.

Позже в Тегеране заявили, что могут на девять месяцев остановить обогащение урана на ядерном объекте в Натанзе.