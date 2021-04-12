За прошлые сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1 216 прививок от коронавируса. В Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях вакцинация не проводилась.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали во Львовской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой областях. Вакцинация проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.

По состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 441 989 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 378 266 прививок.

Статистика вакцинации от коронавируса в регионах 11 апреля:

Киев - 60 прививок;

Винницкая область - 120 прививок;

Волынская область - 10 прививок;

Днепропетровская область - 10 прививок;

Донецкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Закарпатская - 10 прививок;

Запорожская область - 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 66 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 10 прививок;

Луганская область - 30 прививок;

Львовская область - 170 прививок;

Николаевская область - 0 прививок;

Одесская область - 90 прививок;

Полтавская область - 0 прививок;

Ровенская область - 50 прививок;

Сумская область - 10 прививок;

Тернопольская область - 150 прививок;

Харьковская область - 120 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черкасская область - 0 прививок;

Черновицкая область - 20 прививок;

Черниговская область - 10 прививок.

Напомним, в Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, с 12 апреля ее начнут рассылать по регионам.

Также мы писали о том, Ляшко объяснил украинцам, как победить коронавирус за три недели без вакцинации. По его мнению, этого можно добиться, если везде носить маски.