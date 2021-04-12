Вакцинация 11 апреля проводилась не во всех регионах Украины. Фото: PIXNIO

За прошлые сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1 216 прививок от коронавируса. В Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях вакцинация не проводилась. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали во Львовской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой областях. Вакцинация проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.

По состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 441 989 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 378 266 прививок.

Статистика вакцинации от коронавируса в регионах 11 апреля:

  • Киев - 60 прививок;
  • Винницкая область - 120 прививок;
  • Волынская область - 10 прививок;
  • Днепропетровская область - 10 прививок;
  • Донецкая область - 10 прививок;
  • Житомирская область - 40 прививок;
  • Закарпатская - 10 прививок;
  • Запорожская область - 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 66 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 10 прививок;
  • Луганская область - 30 прививок;
  • Львовская область - 170 прививок;
  • Николаевская область - 0 прививок;
  • Одесская область - 90 прививок;
  • Полтавская область - 0 прививок;
  • Ровенская область - 50 прививок;
  • Сумская область - 10 прививок;
  • Тернопольская область - 150 прививок;
  • Харьковская область - 120 прививок;
  • Херсонская область - 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививок;
  • Черновицкая область - 20 прививок;
  • Черниговская область - 10 прививок.

Вакцинация в Украине на 12 апреля. Скриншот фейсбук-страниы Степанова

Вакцинация в Украине на 12 апреля. Скриншот фейсбук-страниы Степанова

Вакцинация в Украине на 12 апреля. Скриншот фейсбук-страниы Степанова

Напомним, в Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, с 12 апреля ее начнут рассылать по регионам.

Также мы писали о том, Ляшко объяснил украинцам, как победить коронавирус за три недели без вакцинации. По его мнению, этого можно добиться, если везде носить маски. 

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