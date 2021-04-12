В четырех областях Украины вчера не проводили вакцинацию от коронавируса
За прошлые сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1 216 прививок от коронавируса. В Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях вакцинация не проводилась.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Больше всего прививок вчера сделали во Львовской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой областях. Вакцинация проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.
По состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 441 989 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 378 266 прививок.
Статистика вакцинации от коронавируса в регионах 11 апреля:
- Киев - 60 прививок;
- Винницкая область - 120 прививок;
- Волынская область - 10 прививок;
- Днепропетровская область - 10 прививок;
- Донецкая область - 10 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская - 10 прививок;
- Запорожская область - 70 прививок;
- Ивано-Франковская область - 66 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 10 прививок;
- Луганская область - 30 прививок;
- Львовская область - 170 прививок;
- Николаевская область - 0 прививок;
- Одесская область - 90 прививок;
- Полтавская область - 0 прививок;
- Ровенская область - 50 прививок;
- Сумская область - 10 прививок;
- Тернопольская область - 150 прививок;
- Харьковская область - 120 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черкасская область - 0 прививок;
- Черновицкая область - 20 прививок;
- Черниговская область - 10 прививок.
Напомним, в Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, с 12 апреля ее начнут рассылать по регионам.
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