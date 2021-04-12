На Банковой вновь вновь заверяют, что украинская армия не намерена наступать на Донбассе. Военный вариант решения данного конфликта исключен.

Об этом заявила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель в эфире канала "Дом".

"Но другое дело-это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск у украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тысяч российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и ухудшать состояние вещей - это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала пресс-секретарь.

Он добавила, что по этой причине у Зеленского работают над возобновлением переговоров в нормандском формате и стремятся к мирному решению.

Напомним, ранее у президента РФ Владимира Путина опровергли возможность войны с Украиной, но назвали ситуацию на Донбассе опасной для РФ.

Перед этим вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что у Украины нет планов наступать на Донбассе.