Российские ученые запатентовали первое в мире лекарство от коронавируса, которое называется "МИР-19". Он воздействует именно на вирус, а не устраняет симптомы болезни, подчеркнули в РФ.

Препарат вводится через нос пациента или посредством ингаляции. То есть можно обойтись без уколов.

Патент получил институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Правда, полностью клинические испытания препарата не проведены - закончилась только первая фаза. И впереди тесты на людях.

Учитывая, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса и начала прививать ей население - решили разобраться, что известно по поводу нового препарата. Который, как говорят в России, совершит переворот в лечении "чумы XXI века".

Правда, уже известно, что не только россияне стоят на пороге открытия лекарства от Covid-19. Аналогичные испытания уже в конце марта начали американцы. То есть в мире зреет переворот в этой сфере.

МИР-19. Главные факты

"МИР-19" - это противовирусное лекарство, направленное именно на SARS-CoV-2.

Как заявляют создатели, оно работает на базе микро-РНК. Собственно, название лекарства и представляет аббревиатуру от слов "малая интерферирующая РНК". Интерференция РНК - это на простом языке означает подавление гена.

Данный процесс играет важную роль в борьбе организма вообще с любыми вирусами. Но, видимо, ученые из России научились направлять этот процесс именно против "короны".

Как заявляется, лекарство блокирует способность вируса к размножению и тем самым защищает инфицированных от тяжелого течения ковида: острых респираторных синдромов и пневмоний.

Инициатором и автором разработки стал коллектив из десяти ученых во главе с нейрофизиологом, руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой - бывшим министром здравоохранения России. На пост научного ведомства ее назначили в ноябре 2020 года - то есть в разгар пандемии.

В интервью авторитетному европейскому журналу Allergy ученые рассказали о своей разработке. Скворцова назвала МИР-19 "уникальным и безопасным". По ее словам, лекарство не влияет на человеческий геном и иммунитет.

В журнале также опубликованы экспериментальные протоколы оценки противовирусной эффективности препарата. Препарат на основе миРНК-молекул вводился в аэрозолях дозами 0,7, 1,96 и 5,6 мг/кг. На фото видно, как меняется структура вируса после введения.

Насколько готов "МИР"?

В настоящее время в России завершилась первая фаза клинического исследования лекарства - на животных. Она доказала безопасность и хорошую переносимость препарата, заявляют ученые. Теперь они приступают ко второй фазе исследований - среди людей, больных SARS-CoV-2.

О том, что этот препарат на подходе, сообщалось еще в начале марта.

Тогда директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов рассказал, что ученые в течение 15 лет занимаются разработкой лекарств на основе механизма интерференции РНК.

То есть такие лекарства как МИР-19 - не новые. Их рецептура разрабатывается с помощью программного обеспечения, которое подбирает 15 тысяч начальных вариантов на базе различных молекул малых интерферирующих РНК. Затем число сокращается до 15 вариантов молекул. С ними начинается доклинический этап работы.

После этого создается двухкомпонентный препарат, который проходит доклинические испытания: в культуре клеток и на грызунах.

Параллельно проводятся исследования на токсичность препарата и его безопасность. "Препарат относится к классу малотоксичных соединений, то есть он абсолютно безопасен", - подчеркнул директор Института иммунологии.

Хаитов тогда же объяснил, что препарат можно вводить фактически на любом этапе заболевания.

Таблетки от "Пфайзера"

На данный момент не существует зарегистрированных лекарственных средств для лечения COVID-19. Нет одобренных или рекомендованных ВОЗ таблеток или микстур.

Ковид сегодня лечат уже известными препаратами, созданными еще до наступления пандемии. И с переменным успехом они облегчают симптомы заболевания.

При этом разработка настоящих лекарств против "короны" идет полным ходом. Немногим раньше россиян - 23 марта - о клинических испытаниях своего препарата под рабочим названием PF-07321332 заявила компания Pfizer.

Именно она второй в мире после российского института Гамалеи создала вакцину от коронавируса.

По сообщению "Пфайзера", на людях начали тестировать таблетки, ингибирующие (то есть, замедляющие) протеазу - важный фермент для жизнедеятельности коронавируса. Проще говоря - блокирующие способность вируса к размножению.

По словам президента компании по международным исследованиям Микаэла Долстена, если испытания будут успешными, таблетку можно будет принимать уже при первых признаках заболевания, еще до госпитализации.

Сейчас испытания препарата будут проводиться у взрослых. Также "Пфайзер" тестирует аналогичный препарат внутривенно.

Интересно, что о похожем лекарстве от коронавируса 30 марта заявили ученые университета Любека. Они заявили, что создали спрей, который может, как и у Pfizer, ингибировать главную протеазу вируса, которая отвечает за размножение под названием Mpro.

Она участвует в механизме воспроизводства коронавируса. Исследователи из Любека успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах. Но, как заявляется, не против нынешнего Sars Cov 2, а других коронавирусов.

"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - заявил начальник исследований, профессор Рольф Хильгенфельд.

При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет. Тогда как российский ФМБА и американский Pfizer явно нацелены на более сжатые сроки.

То есть можно уверенно говорить, что первые перспективные препараты от коронавируса начали испытывать на людях. И это очень обнадеживает.