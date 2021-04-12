12 апреля отмечают юбилейный День космонавтики: 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин впервые вышел в околоземное космическое пространство, совершив полный оборот вокруг Земли.

Ранее мы уже писали о том, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос.

Теперь собрали мнения украинцев в соцсетях, которые в День космонавтики вспоминают прошлое и обсуждают космическое будущее страны.

Впрочем, некоторые нашли повод для "зрады", заявив, что Гагарин был не первым. А президент Зеленский, поздравляя с праздником, напомнил о "российской агрессии".

Зеленский говорил об агрессии

Президент Владимир Зеленский выпустил поздравление с Днем космонавтики на несколько абзацев.

Главные тезисы таковы: без помощи украинцев Гагарин бы в космос так и не полетел. А сохранение космических технологий важно для Украины в условиях "военной агрессии".

В общем Зе продолжил традиции Порошенко, который упоминал об агрессии к месту и без.

"Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль.

60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы.

К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось. Сейчас Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 участников. Несмотря на все вызовы, наши конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций.

Задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов. Мы должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно - прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущей аэрокосмической державы.

Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли. Также необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы "Сич-2-1".

Правительство недавно приняло постановление, которое позволит выделять больше денег. Но даже этого мало. Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве", - написал президент.

"Хочется верить, что Украина снова прикоснется к космосу"

Многие украинцы поздравляют друг друга. И говорят, что полет в космос Гагарина - это было достижение в том числе и Украины в составе СССР.

Депутат от "Оппозиционной партии - За жизнь" Николай Скорик написал, что, к сожалению, Украина практически утратила все свои былые космические возможности, но хочется верить в то, что она вновь станет космической державой.

"60 лет назад, 12 апреля 1961 года, человек впервые полетел в космос. И это был гражданин нашей тогдашней страны – СССР, Юрий Гагарин.

К этому колоссальному прорыву исторического для всей Земли значения, к званию первой космической державы мира, так или иначе имел отношение весь Советский Союз, это было общее достижение.

Одесса может по праву гордиться тем, что свой путь к космонавтике именно в Одессе начинали основоположник практической космонавтики Сергей Королёв и создатель первых ракетных космических двигателей, Почётный гражданин города-героя Одессы, Валентин Глушко.

Одесситами были и космонавты Георгий Добровольский и Георгий Шонин.

В Одессе разрабатывалась и изготовлялась космическая аппаратура, базировались корабли уникального Морского космического флота СССР – "Космонавт Юрий Гагарин" и другие.

Насколько популярна была в своё время космонавтика, могу рассказать и на своём личном примере. В 1987-м году я занял 2-е место на всесоюзном мемориале им. Гагарина по ракетомодельному спорту в г. Сумы среди детей и получил соответствующую медаль.

Мечта о космосе была тогда у многих. И возможности воплощать эту мечту, так или иначе быть причастными к освоению космоса, тоже реально были.

За последние годы Украина, к сожалению, практически утратила все свои былые космические возможности. Но мне очень хочется верить, что рано или поздно мы опять будем космической державой. С Днём космонавтики, друзья!" - написал нардеп.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что у Украины снова есть шанс прикоснуться к космосу, если в 2021-2022 году запустят спутник "Сич".

"Человечество вспоминает Гагарина. Его улыбку, которая облетела весь мир, навсегда ведь таким остался в памяти, улыбающимся. Специально такого подобрали, да, позитивного? А у остальных звериный оскал и кровь младенцев с клыков капала? Вы своих родителей вспомните молодыми, как они вам улыбались? Специально подобрали, или просто вам, лично вам, именно вам так невероятно повезло, и они стали вашими, а вы их? То то.

Человечество шагнуло в Космос, и мы когда-то шагнули, именно мы то и шагнули, в конце концов, а потом.... А потом споткнулись.

Я часто слышу, кому это все нужно? Кому нужен умирающий Южмаш, кому нужно КБ Южное, можно же всё готовое купить, в конце концов.

Можно. Если есть деньги и продают. Почти всё, почти, кроме права быть первыми, и права быть равными. Одними из, а не частью толпы в очереди покупателей.

День Космонавтики в этом году особенный, уж вы мне поверьте!) У нас есть шанс снова прикоснуться к Космосу своими руками. И я очень надеюсь, что в этом году, ну может быть, в самом начале следующего, если погода будет так себе, мы это сделаем!

Я про наш спутник Сич, если что. Это уже не где-то там, не когда-то там, не благодаря кому-то там. Это тут, у нас, сейчас, благодаря вам, за ваши деньги, и руками одних из вас собранный. Держите кулаки!) Держите, и пусть ровно через год, наш Спутник пришлёт нам фото из Космоса.

Любое, мы любому будем рады!) Ну как любое, в смысле, любое фото Днепра, хоть левобережной части города, хоть правобережной!)

P.S. Южмаш и Южное, с Праздником!)", - написал Максим Бужанский.

"К сегодняшнему дню я не подготовился: не нарисовал, как в детстве, ракету и себя в ней, не записал кавер на песню "И снится нам не рокот космодрома...", - и даже не помечтал у открытого окна о далёких звёздах.

Но это не значит, что праздник перестал быть праздником! Сегодня ровно 60 лет, как человек на целых 108 минут сбежал от этого мрачного человечества дальше всех. С Днём космонавтики!" - написал фотохудожник Зорий Файн.

Историк и блогер Мирослава Бердник в День космонавтики опубликовала фото Юрия Гагарина в Киеве. Он приезжал в украинскую столицу в 1966 году, пять лет спустя после первого полета в космос.

Часть комментаторов отмечают упадок космонавтики в независимой Украине.

"Друзья! С Днём космонавтики! Была страна космическая, стала комическая..." - написал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"60 лет спустя..." - опубликовала фото Гагарина и Зеленского спецкор "Страны" Олеся Медведева.

"Гагарин - не первый". Как в Украине оспаривают первый полет в космос

Накануне Дня космонавтики в программе "Факты недели" на ICTV выпустили сюжет, в котором собрали "темные стороны" первого запуска.

В нем рассказали о мифе, что Юрий Гагарин якобы был не первым человеком в космосе. И о том, как СССР в пику США выполнил первый запуск, несмотря на проблемы во время испытаний.

В сюжете выдвинули версию о "нулевом космонавте", который якобы и стал настоящим первым человеком в космосе. Историю о том, что Гагарин не был первым, основывали на заявлении двух итальянских радиолюбителей, которые заявили, что перехватили переговоры Сергея Королева с каким-то космонавтом, который якобы говорит, что у него закончился кислород.

Американские СМИ, в разгар космической гонки в 1959 году, растиражировали сообщение о том, что в СССР уже тайно запустили человека в космос, но полет закончился неудачно.

Упомянули в сюжете и то, как Гагарин злоупотреблял алкоголем и оконфузился на приеме у английской королеве, когда пил чай с лимоном и якобы не знал, как пользоваться столовыми приборами.

В общем получился сюжет, который даже как бы критикует несомненное достижение СССР и человека, впервые полетевшего в космос. Вышло это на одном из крупных телеканалов.

Сюжет телеканала прокомментировала известный юрист Марина Ставнийчук. Она написала, что это "конспирологические гадости". "Противно было наблюдать как из нации делают изгоев без роду, без истории, без прошлой славы и достижений", - заявила юрист.

"Смотрела итоговые новости ИСТВ. Подвергли сомнению факт того, что Гагарин был первый космонавтом в мире. Сплели все и всех в кучу. Противно слушать.

Может подняли вопрос о памятнике первый космонавт независимой Украины Леониду Каденюку! Или всем космонавтам украинского происхождения! Или бы проговорили, как в Житомире чествуют Сергея Королева! То есть показали бы, что Украина Делает ко Дню космонавтики! Славных украинцев, причастных к космической Отрасли! Повод же упомянуть космонавтику не рядовой - 60 лет с первого полета человечества в космос! Юрий Гагарин признанный в мире первый космонавт! Напомнить о нашей причастности к событию, о том, что Украина была космической державой - также прекрасно!! Для государственников!

Но, нет! Ничего этого... Только конспирологические гадости об истории космонавтики в СССР!

Я хочу спросить, что мы за люди? Это как надо ненавидеть все, что было в истории собственного народа, поколение родителей и дедов, и не иметь элементарного понимания, что нужно сейчас и для будущего своей страны?

Стало болеть сердце, переключила. Противно наблюдать как из нации делают изгоев без роду, без истории, без прошлой славы и достижений, а это значит всю страну и народ оставляют без надежды на будущее" - написала Марина Ставнийчук.

Ставнийчук поддержали в комментариях.

"Полет Юрия Гагарина был Победой всего Советского Союза и Украины, которая тоже внесла свой весомый вклад. Мир радовался успеху СССР. Стыдно слышать как псевдопатриоты порочат историю, сеют ненависть и вражду между народами", - пишет блогер Владимир Колесниченко.

Напомним, что в прошлом году ко Дню космонавтики экс-глава Института национальной памяти, а ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович изложил свою версию покорения космоса СССР. Он заявил, что человека в космос запустили украинцы, угнетаемые на Колыме.

Еще один повод к спорам в Украине дал российский офис компании Google. Он выпустил вдохновенный ролик о Юрии Гагарине. В этом видео известные космонавты - как россияне, так и американцы - обращаются к первому человеку в космосе и рассказывают о достижениях землян с момента полета Гагарина.

В комментариях у блогера Дениса Гороховского некоторые комментаторы заявили, что это как бы и не совсем позиция компании Google, а сделано исключительно "для российской целевой аудитории".