12 апреля, в День космонавтики, в сети опубликовали выступление Юрия Гагарина, записанное в 59 лет назад, в день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос. С помощью нейросети его сделали цветным.

"Дорогие друзья! Сегодня, в день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос, мне хочется от всей души искренне приветствовать вас", - говорит Гагарин.

Космонавт благодарит всех, кто принимал участие в создании космического корабля "Восток-1", ракеты, которая вывела его на орбиту, а также всех, кто приложил руку к организации полета.

Напомним, в День космонавтики Google обратился с посланием к Юрию Гагарину.

Также мы публиковали краткую историю освоения космоса в десяти фотографиях.