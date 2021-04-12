"Гордон в шоколаде". Украинский журналист выпустил именные конфеты и обещает "Гордона на палочке". Фото
На прилавках украинских магазинов появились конфеты "Гордон в шоколаде" от украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом сам Гордон сообщил в Instagram, перепостив снимки пользователей соцсетей.
Судя по коробке, журналист выпускает конфеты "Птичье молоко" под слоганом "вкус детства".
Фотографию с конфетами "Гордон в шоколаде" публикуют и пользователи соцсетей.
Отметим, что о выпуске этих конфет Гордон говорил еще в конце 2020 года. Он заявлял, что сладости будут производиться на винницкой фабрике "Солодка мрія".
При этом в апреле 2021 года Гордон заявил, что не собирается останавливаться на конфетах и хочет выпускать еще и мороженное под названием "Гордон на палочке".
Напомним, ранее Гордон назвал новую дату выхода расследования Bellingcat о провале операции по "вагнеровцам".
Также мы писали, что на белорусском телевидении украинцев назвали вымирающим народом, которым правят "гордоны".