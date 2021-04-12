На прилавках украинских магазинов появились конфеты "Гордон в шоколаде" от украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сам Гордон сообщил в Instagram, перепостив снимки пользователей соцсетей.

Судя по коробке, журналист выпускает конфеты "Птичье молоко" под слоганом "вкус детства".

Фотографию с конфетами "Гордон в шоколаде" публикуют и пользователи соцсетей.

Отметим, что о выпуске этих конфет Гордон говорил еще в конце 2020 года. Он заявлял, что сладости будут производиться на винницкой фабрике "Солодка мрія".

При этом в апреле 2021 года Гордон заявил, что не собирается останавливаться на конфетах и хочет выпускать еще и мороженное под названием "Гордон на палочке".

Напомним, ранее Гордон назвал новую дату выхода расследования Bellingcat о провале операции по "вагнеровцам".

Также мы писали, что на белорусском телевидении украинцев назвали вымирающим народом, которым правят "гордоны".