В ближайшее время из "красной" зоны карантина выйдет не только Закарпатская область, но и Черниговская и Черновицкая. Там ослабят карантин уже на этой неделе.

Об этом 10 апреля в эфире "5 канала" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"И Черниговская, и Закарпатская, и Черновицкая области уже подходят к тому, что в ближайшие дни - три-четыре-пять дней - и они перейдут из "красного" на "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - сказал Ляшко.

Напомним, с 10 апреля Минздрав официально перевел Прикарпатье в "желтую" зону карантина. В ней же с начала адаптивного карантина находится Херсонская область.

Также мы писали о том, что Кабмин изменил ограничения в "красных" зонах карантина.