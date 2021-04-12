После аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе Тегеран может на девять месяцев остановить обогащение на нем урана.

Об этом со ссылкой на источники в разведке США пишет The New York Times.

"Официальные лица, рассказавшие на условиях анонимности о секретной израильской операции, заявили, что взрыв серьезно помешает Ирану обогащать уран. Они считают, что потребуется минимум девять месяцев на то, чтобы восстановить работу в Натанзе", - сообщает издание.

Система энергоснабжения в Натанзе в результате аварии была уничтожена, а без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.

Напомним, 11 апреля произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению урана "Шахид Ахмади Рошан" в Натанзе. Позже появилась информация, что за инцидентом на главном иранском предприятии по обогащению урана в Натанзе могла стоять кибератака, которую осуществила израильская разведка "Моссад".

Также мы писали о том, что недавно Израиль атаковал корабль Ирана в Красном море.