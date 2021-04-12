В понедельник, 12 апреля, компания Google выпустила ролик, приуроченный ко Дню космонавтики. В видео астронавты, ученые, режиссеры, студенты, писатели обратились к Юрию Гагарину и рассказали, чего удалось достичь человечеству благодаря его полету в космос.

Ролик под названием "Послание Юрию Гагарину" опубликован в YouTube.

"60 лет назад в космос отправился первый человек - Юрий Гагарин. Его полет и по сей день вдохновляет исследователей космоса. Это послание от людей со всего мира специально для Юрия Алексеевича. В нем мы рассказываем ему о тех удивительных вещах, которые мы открыли в космосе за это время - о том, что стало возможным благодаря ему", - говорится в описании к видео.

Отметим, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, который полетел в космос. Этот день и стал Днем космонавтики.

Напомним, "Страна" публиковала краткую историю освоения космоса в десяти фотографиях.

Также мы публиковали уникальные фото первого космонавта Юрия Гагарина.