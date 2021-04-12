По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 856 человек.

Напомним, что 11 апреля, в стране было выявлено 12 112 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь упало на 4 256 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 861 105 человек. Выздоровели за последние сутки 5 355 человек (с начала эпидемии - 1 416 215 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 355 детей и 119 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (1 112 человек), Харьковской области (595), Киевской области (477) и Львовской области (590).

В Киеве за сутки выявлено 537 новых случаев.

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