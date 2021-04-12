Вчера, 11 апреля, принц Гарри пересек Атлантику и вернулся в Великобританию, чтобы проводить своего деда, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в последний путь.

Об этом передает английская газета The Sun.

Как рассказал очевидец прилета, представитель королевской семьи вылетел из США рейсом авиакомпании British Airways по маршруту Лос-Анджелес - Хитроу.

По прибытию в Лондон возле самолета его встретила охрана, и принц на черном Range Rover уехал из аэропорта. На взлетно-посадочной полосе было замечено так же несколько полицейских автомобилей.

По данным источников, принц Гарри остановился в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, где он ранее жил с супругой, Меган Маркл.

При этом ему могут разрешить воспользоваться дипломатическими льготами, чтобы не придерживаться обычных карантинных правил, введенных из-за эпидемии Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии рассказали о последних днях принца Филиппа.