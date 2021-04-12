Вчера, 11 апреля, в селе Вакуленцы под Полтавой произошла очередная трагедия на воде. Здесь на дамбе перевернулась лодка, в которой находились три человека.

Спасатели, срочно прибывшие на место ЧП достали из воды тела двух погибших. Поиски третьего продолжаются. Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавской области, как передает "Суспильне".

"О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин. Кто эти люди, пока выясняется", - рассказал представитель областного управления ГСЧС области Виталий Шкаревский.

По его словам, третьего человека, который находился в лодке, водолазы еще ищут. Обстоятельства гибели этих людей пока устанавливают в полиции.

Напомним, по данным ГСЧС, на водоемах Полтавской области с начала года произошло 13 несчастных случаев с людьми.

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