В Харьковской области вспыхнула степь. Город Змиев в огненном кольце. Фото и видео
Вчера, 11 апреля, в окрестностях города Змиев (Чугуевский район Харьковской области - Ред.) вспыхнули масштабные пожары. Здесь загорелась сухая трава в полях.
Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео расползающегося огня.
По словам местных жителей, пожары начались в воскресенье днем. Пожарным очень сложно подобраться к очагам возгорания. Степные пожары в этом районе вспыхивают ежегодно. Главная причина - поджоги.
Фото instagram.com/zmiev
Город Змиев практически оказался в огненном кольце.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, на Троещине, поджог травы обернулся сильным пожаром, черный столб дыма поднялся буквально до небес.
Так же мы рассказывали, что в Днепре при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.
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