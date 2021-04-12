Вчера, 11 апреля, в окрестностях города Змиев (Чугуевский район Харьковской области - Ред.) вспыхнули масштабные пожары. Здесь загорелась сухая трава в полях.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео расползающегося огня.

По словам местных жителей, пожары начались в воскресенье днем. Пожарным очень сложно подобраться к очагам возгорания. Степные пожары в этом районе вспыхивают ежегодно. Главная причина - поджоги.

Фото instagram.com/zmiev

Город Змиев практически оказался в огненном кольце.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, на Троещине, поджог травы обернулся сильным пожаром, черный столб дыма поднялся буквально до небес.

Так же мы рассказывали, что в Днепре при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.