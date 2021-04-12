В Ереване нашли убитой дочь генерала ФСБ России
В столице Армении Ереване произошел серьезный инцидент. Здесь найдена мертвой дочь генерала ФСБ России в отставке.
Об этом передает Телеграм - канал Baza.
Тело 40-летней женщины было обнаружено на балконе жилого дома в Ереване, на улице Давида Анахта. Погибшая - дочь генерала ФСБ РФ в отставке. Рядом с телом обнаружено предположительное орудие преступления - это, как сообщается, наградной пистолет высокопоставленного офицера ФСБ.
Пока у полиции нет точной версии произошедшего, рассматриваются три возможные версии ЧП: суицид, неосторожное обращение с оружием и убийство.
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