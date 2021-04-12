Немецкая партия "Альтернатива для Германии" во время съезда в Дрездене призвала к выходу страны из ЕС.

Об этом сообщает агентство DPA.

"По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", — говорится в решении съезда. За так называемый Dexit высказались 550 делегатов.

В то же время сопредседатель партии Йорг Мойтен не поддержал данную позицию. Кроме того, раскритиковали заявление и представители других партий. В частности, депутат бундестага от "Свободной демократической партии" Александр Ламбсдорфф обвинил "Альтернативу для Германии" в "тупом национализме". По его мнению, выход Германии стал бы концом Евросоюза и внутреннего рынка.

Напомним, ранее в воскресенье сообщалось, что в Германии руководство ХДС/ХСС оценит кандидатов в преемники Меркель.

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