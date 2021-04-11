Супруга президента Украины Елена Зеленская провела две встречи с женой президента Турции Эмине Эрдоган во дворце Хубер. Во время встреч первая леди показала два стильных образа.

Соответствующие фото она опубликовала в Инстаграме.

Так, для встречи Зеленская выбрала черный жакет с ассиметричной застежкой и синие широкие брюки со стрелками. Образ первая леди дополнила минималистичными серьгами и колье.

Как писала "Страна", в Турции Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Галатской башне в Стамбуле и в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", — говорится по этому поводу в сообщении пресс-службы украинского президента.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская прилетела в Катар в итальянском пиджаке за 19 750 гривен и в украинской юбке за 14 700 грн.