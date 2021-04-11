Самолет компании "Азур Эйр", который направлялся в Санкт-Петербург, со 190 пассажирами на борту вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи сообщает агентство "РИА Новости".

"Рейс АК "Азур Эйр", экипаж которого после взлета по маршруту Сочи - Пулково сообщил о разгерметизации кабины, благополучно приземлился 22:24 в А/П Сочи. На борту 190 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Все службы в аэропорту были приведены в состояние повышенной готовности.



"Подразделения СПАСОП ожидали воздушное судно в вместе приземления", - уточнили в пресс-службе.



Воздушное судно отправили на стоянку. Далее специалисты выяснят причины разгерметизации.

Напомним, недавно в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского самолет производства украинской компании "Мотор Сич" совершил экстренную посадку. Причиной этому послужил отказ двигателя у авиалайнера.

Ранее мы писали о том, как из-за слов пассажира об Иисусе экстренную посадку в Болгарии совершил самолет авиакомпании Air France.