За инцидентом на главном иранском предприятии по обогащению урана в Натанзе могла стоять кибератака, которую осуществила израильская разведка "Моссад".

Об этом сообщило издание "Джерузалем пост".

По информации газеты, эта информация со ссылкой на источники в странах Запада ранее появилась в израильских изданиях.

В то же время неназванный источник рассказал, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти: ранее в Организации по атомной энергии Ирана утверждали, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

Также издание предполагает, что начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави намекнул на причастность Израиля к инциденту с иранским обогатительным заводом.

"Действия армии обороны Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов, кто наблюдает за ними, видит наши возможности и осмотрительно думает о своих будущих шагах", - цитирует газета его слова из речи в память о падших солдатах Израиля.

Как сообщается, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созывает в следующее воскресенье заседание кабинета безопасности для обсуждения политики Ирана.

Накануне иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

В воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но Салехи воздержался от обвинения конкретных сил в акте саботажа.

"Джерузалем пост" напоминает, что ядерные объекты Ирана в Натанзе, по данным из-за рубежа, ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тыс. центрифуг.

Напомним, ранее в воскресенье официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в городе Натанзе произошла авария. Речь идет об инциденте в распределительной электросети.

Как мы писали, США снимут санкции с Ирана, если там прекратят обогащение урана. Аятолла согласен, но после отмены санкций.