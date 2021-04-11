В Кыргызстане, где ранее в этом году прошли президентские выборы, состоялся референдум по поправкам к Конституции. В нем поучаствовали более 30% избирателей.

Об этом заявил вице-премьер Улукбек Кармышаков, передает издание 24.kg.

"Значит можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было. Я поздравляю вас с проведением выборов", - член правительства.

По его словам, голосование завершилось на всех участках, кроме расположенных в иностранных государствах.

"По сравнению с прошлыми выборами в этот раз не было грубых нарушений. В основном обращения касались технических вопросов", - сказал Кармышаков.

Поправки к Конституции, которые были вынесены на референдум, предусматривают расшырениие полномочий президента и сокращение прав парламента, а также сокращение численности депутатов.

По данным Центризбиркома, который обработал уже 80,5% бюллетеней, более 78% граждан Кыргызстана проголосовали за новый вариант Конституции.

Напомним, в январе в Кыргызстане прошли президентские выборы, в которых одержал победу Садыр Жапаров.

Перед выборами в стране прошла волна протестов против результатов парламентских выборов.