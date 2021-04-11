На Гавайях в воскресенье вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из номеров гостиницы Kahala в Гонолулу. Позже он покончил с собой.

Об этом сообщил телеканал KITV, передает "РИА Новости".

По данным представителя полиции Гонолулу Брайана Линча, неизвестный, находящийся в комнате на четвертом этаже гостиницы, выстрелил пять раз через дверь своего номера. В результате стрельбы никто не пострадал.

Гости и сотрудники отеля были эвакуированы. По словам Линча, подозреваемый в стрельбе находился в номере один.

Кроме того, по предварительным данным, он мог быть военнослужащим. Также известно, что полиция вела с ним переговоры.

Напомним, недавно в американском Мэриленде мужчина расстрелял двоих человек и погиб от пули при задержании.

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