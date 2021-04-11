В Министерстве юстиции рассказали, что делать в случаях, когда человек не знает, что на него составили завещание.

Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции Днепра.

Как сообщается, этот вопрос особенно актуален для лиц, не являющихся родственниками завещателя. Иногда наследодатель завещает все свое имущество близкому для себя человеку, но не родственнику. Также существуют случаи, когда завещание утеряно или сознательно скрывается. Поэтому если вы попали в такую ситуацию, то будет непросто узнать, есть ли завещание.

Завещание - это личное распоряжение лица (завещателя) относительно имущества, которое ему принадлежит, имущественных прав и обязанностей на случай своей смерти. Правовая действительность завещания наступает с момента смерти завещателя или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Как сообщает Минюст, первое, что необходимо сделать наследникам после того, как они узнали о завещании - это, конечно, обратиться к нотариусу. При заведении наследственного дела нотариус по данным Наследственного реестра проверяет наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора, завещания. В случае наличия завещания нотариусу подается его оригинал или дубликат. Полная информация о завещании, которое было удостоверено другим нотариусом, истребуется нотариусами путем направления запросов.

Также наследники могут получить дубликат завещания по письменному заявлению лиц, по поручению которых или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а также исполнителя завещания. В этом случае нотариусу, кроме свидетельства о смерти таких лиц, подаются документы, подтверждающие семейные отношения (свидетельство исполнителя завещания). Дубликат завещания может быть выдан указанным в завещании наследникам после подачи ими свидетельства о смерти завещателя.

Обязанности разыскивать наследников по действующему законодательству у нотариуса нет. У нотариуса есть возможность определить круг наследников или в связи с их обращением, или исходя из содержания документов, поданных наследниками, которые обратились с заявлениями о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство. Разглашать содержание завещания нотариус может только в связи с обращением к нему наследника, убедившись в наличии у него оснований для наследования.

После того как открылось наследство, лицу, в пользу которой составлено завещание, предоставляется 6-месячный срок для принятия наследства или же отказа от него. Это значит, что отказаться от наследства по завещанию можно исключительно до окончания вышеуказанного срока. Отказ от наследства по завещанию является полным, то есть наследник отказывается от всего имущества, предусмотренного в завещании.

Вместе с тем законодательством предусмотрено, что отказ от наследства по завещанию не лишает лицо права на наследование по закону. Если лицо не хочет наследовать ни по завещанию, ни по закону, оно должно указать об этом в заявлении об отказе от наследования.

Что же делать, если заявление об отказе от наследования уже подано, но потом обстоятельства изменились, и наследник все-таки решил принять свое наследство? Наследник имеет право в течение 6-ти месяцев со дня смерти наследодателя такое заявление отозвать без указания причин. Таким образом, наследнику предоставляется срок для принятия наследства или отказа от его принятия, в течение которого нужно решить, как поступить с наследуемым имуществом. В любом случае, перед принятием этого важного решения рекомендовано взвесить все "за" и "против" и посоветоваться с нотариусом.

Стоит также отдельно остановиться на такой категории наследников, как наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Законодательством к этой категории отнесены малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители, которые, независимо от содержания завещания, наследуют половину доли, принадлежавшей бы каждому из них в случае наследования по закону.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам после окончания шести месяцев со времени открытия наследства. Выдача свидетельства о праве на наследство наследникам, принявшим наследство, никаким сроком не ограничена.

Наследодателем может быть только физическое лицо (гражданин Украины, иностранный гражданин или лицо без гражданства). Переход прав и обязанностей юридического лица в случае прекращения его деятельности регулируется другими нормами законодательства, не являющимися нормами наследственного права.

Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, а также государство и другие субъекты публичного права. У физических лиц есть преимущество перед другими субъектами: они могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Юридические лица, государство, другие субъекты публичного права могут наследовать только при наличии прямого указания об этом в завещании.

Завещатель на свое усмотрение может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных отношений. К тому же завещатель может лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону без указания причин. В таком случае это лицо не признается наследником.

Однако завещатель не может лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, даже если в завещании они не будут указаны. При этом круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, устанавливается не на время составления завещания, а на время открытия наследства, то есть на день смерти завещателя. В состав наследства завещатель может включить права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем.

Напомним, ранее Верховный Суд указал на важные аспекты при толковании завещания.

Также мы писали, что в 2018-м три четверти украинцев умерли, не составив завещания.