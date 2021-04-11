Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об основах взаимодействия витаминов и минералов.

Соответствующий пост медик опубликовал на своей странице в соцсети Инстаграм в воскресенье, 11 апреля.

Так, Комаровский разместил в своем блоге таблицу основ взаимодействия витаминов и минералов.

Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на 5 главных вопросов о витамине D. По словам эксперта, солнце - "это и есть витамин D", а у многих людей жизнь складывается так, что солнца они по-настоящему не видят по полгода (особенно явственно это ощущается на исходе зимы).

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал об опасности применения йода в первый год жизни ребенка. Он призвал не применять йод в качестве антисептического средства для детей до 1 года.