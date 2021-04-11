Комаровский рассказал о сочетании минералов и витаминов. Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об основах взаимодействия витаминов и минералов. 

Соответствующий пост медик опубликовал на своей странице в соцсети Инстаграм в воскресенье, 11 апреля. 

Так, Комаровский разместил в своем блоге таблицу основ взаимодействия витаминов и минералов. 

Пост Комаровского в Instagrame

Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на 5 главных вопросов о витамине D. По словам эксперта, солнце - "это и есть витамин D", а у многих людей жизнь складывается так, что солнца они по-настоящему не видят по полгода (особенно явственно это ощущается на исходе зимы). 

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал об опасности применения йода в первый год жизни ребенка. Он призвал не применять йод в качестве антисептического средства для детей до 1 года. 

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