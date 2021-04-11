После гибели сразу четырех украинских военных в результате вражеского обстрела под Шумами Донецкой области 26 марта президент Украины Владимир Зеленский пытался связаться со всеми лидерами Нормандской четверки, однако глава РФ Владимир Путин отказался контактировать с украинским коллегой.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, Президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось (нужно уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем разговаривать", - сказал он.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква также заявил, что Путин отказал Зеленскому в общении как только произошло обострение на Донбассе 26 марта. На данный момент президент Украины планирует провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также мы писали о том, что Зеленский встретится с Макроном лично на следующей неделе в Париже.

До этого Путин вместе с лидерами Франции и Германии обсудили ряд вопросов, в том числе и обострение на Донбассе, без Зеленского.