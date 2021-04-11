Киевская городская прокуратура открыла уголовное дело по факту демонтажа исторического здания возле столичного железнодорожного вокзала - доходного дома Уткина.

Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении.

Сведения о факте демонтажа здания внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 апреля по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).

В тот же день в рамках уголовного производства полицейские провели осмотр места происшествия и опросили в качестве свидетелей очевидцев. Также правоохранители потребовали у уполномоченных лиц разрешительные документы по выполнению строительных работ.

"Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", - добавили в ведомстве.

Дом был построен в конце ХІХ века, им владел купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин.

Напомним, в конце прошлого года пожаром было повреждено историческое здание в Полтаве.

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