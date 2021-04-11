Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал семь способов, которые помогут определить обман при покупке лекарственных средств.

Об этом он написал на своей странице в Инстаграме.

Так, как пишет Комаровский, есть семь способов распознать обман:

Личные свидетельства. Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных Быстрое действие. Немногие заболевания лечатся быстро. Нереалистичные сроки - характерный признак обмана. Натуральность компонентов. Полезность естественных составляющих и вредность "химии" — распространенный миф. Обращение к нему — повод для недоверия. Чудодейственные средства. Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе. Теории заговора. Упоминания о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями. Один продукт лечит множество болезней. Панацей не существует. Препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний, подозрительны. Отсутствие побочных эффектов. Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, как уберечься от пищевого отравления.

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