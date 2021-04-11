Комаровский рассказал, как не обмануться при покупке лекарств. Фото: Pixabay

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал семь способов, которые помогут определить обман при покупке лекарственных средств. 

Об этом он написал на своей странице в Инстаграме.

Так, как пишет Комаровский, есть семь способов распознать обман:

  1. Личные свидетельства. Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных
  2. Быстрое действие. Немногие заболевания лечатся быстро. Нереалистичные сроки - характерный признак обмана.
  3. Натуральность компонентов. Полезность естественных составляющих и вредность "химии" — распространенный миф. Обращение к нему — повод для недоверия.
  4. Чудодейственные средства. Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе.
  5. Теории заговора. Упоминания о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями.
  6. Один продукт лечит множество болезней. Панацей не существует. Препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний, подозрительны.
  7. Отсутствие побочных эффектов. Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно. 

Пост Комаровского в Инстаграме

Пост Комаровского в Инстаграме

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, как уберечься от пищевого отравления.

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