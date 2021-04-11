Опубликованы уникальные фото из жизни Юрия Гагарина. Фото: Известия

Дочь советского космонавта и первого человека в мире, совершившего полет в космос Юрия Гагарина Елена с помощью фотоархива "РИА Новости" вспомнила об удивительных эпизодах жизни отца и его увлечениях. 

Об этом она рассказала в интервью "Вестям недели" на "России-1", передает "РИА Новости" в Телеграме. 

Как видно на опубликованных фото, Гагарин занимался водными лыжами, любил охотиться и рыбачить, а также встречался с яркими личностями своей эпохи, как Джина Лоллобриджида и Фидель Кастро.

Фото Гагарина из архива РИА Новости

Фото Гагарина из архива РИА Новости

Фото Гагарина из архива РИА Новости

Фото Гагарина из архива РИА Новости

Фото Гагарина из архива РИА Новости

Кроме того, накануне 60-летия первого космического полёта Елена Гагарина рассказал, что великий космонавт едва не погиб на охоте, просился служить в Заполярье и играл в хоккей по ночам.

Отметим, что 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Напомним, на 87-й день рождения Юрия Гагарина "Страна" публиковала его личные фото.

Также сообщалось, что в США умер советский конструктор ракетных двигателей, которые доставили Гагарина в космос

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