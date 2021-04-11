Дочь советского космонавта и первого человека в мире, совершившего полет в космос Юрия Гагарина Елена с помощью фотоархива "РИА Новости" вспомнила об удивительных эпизодах жизни отца и его увлечениях.

Об этом она рассказала в интервью "Вестям недели" на "России-1", передает "РИА Новости" в Телеграме.

Как видно на опубликованных фото, Гагарин занимался водными лыжами, любил охотиться и рыбачить, а также встречался с яркими личностями своей эпохи, как Джина Лоллобриджида и Фидель Кастро.

Кроме того, накануне 60-летия первого космического полёта Елена Гагарина рассказал, что великий космонавт едва не погиб на охоте, просился служить в Заполярье и играл в хоккей по ночам.

Отметим, что 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Напомним, на 87-й день рождения Юрия Гагарина "Страна" публиковала его личные фото.

Также сообщалось, что в США умер советский конструктор ракетных двигателей, которые доставили Гагарина в космос