31 марта Верховный суд Украины отказался удовлетворять иск истицы, которая требовала признать договор купли-продажи квартиры фиктивным и недействительным, так как он был заключен, по ее словам, вопреки ее воли.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истица просила суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры, проданной ею в 2004 году зятю, который оформил ипотеку в банке под залог этой квартиры. После заключения договоров истица осталась владельцем недвижимого имущества, была зарегистрирована в квартире, проживает в ней и оплачивает все коммунальные платежи. Право собственности на недвижимое имущество за ответчиком было зарегистрировано только в 2016 году.

В свою очередь истица считала договор купли-продажи фиктивным и недействительным и обратилась в суд с требованием признать его таковым.

Местный суд, с решением которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск, поскольку оспариваемый договор заключен без регистрации права собственности и без передачи имущества покупателю. Ответчик (покупатель) в квартире не проживал и не проживает, не был зарегистрирован по ее адресу. Все эти обстоятельства свидетельствуют, что стороны во исполнение договора не выполнили свои обязательства, то есть, заключая договор, они не собирались создавать правовые последствия.

Однако Верховный Суд отменил предыдущие решения и отказал в удовлетворении иска. Суд признал оспариваемый договор недействительным на основании ст. 234 ГК, поскольку при его заключении воля сторон не соответствовала внешнему ее проявлению и стороны не предполагали реального наступления правовых последствий, обусловленных указанной сделкой, на момент заключения договора у обеих сторон был умысел на фиктивность таких действий.

Согласно ч. 1 ст. 16 ГК Украины, ч. 1 ст. 4 ГПК каждое лицо имеет право в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов.

Одним из основополагающих принципов гражданского законодательства является добросовестность, поэтому действия участников гражданских правоотношений должны ей соответствовать.

Верховный Суд постановил, что для признания сделки фиктивной необходимо установить наличие умысла всех сторон сделки. Судам необходимо учитывать, что само по себе невыполнение сделки сторонами не означает, что заключенная сделка является фиктивной. Если сторонами не совершено каких-либо действий во исполнение такой сделки, суд принимает решение о признании сделки недействительной без применения каких-либо последствий. В случае если на выполнение сделки было передано имущество, такая сделка не может быть квалифицирована как фиктивная.

Основными признаками фиктивной сделки являются:

введение в заблуждение (до или в момент заключения сделки) третьего лица относительно фактических обстоятельств сделки или действительных намерений участников;





сознательное намерение невыполнения обязательств договора;





сокрытие истинных намерений участников сделки.

В свою очередь ответчик ссылался на то, что оспариваемый договор соответствовал волеизъявлению сторон сделки. Истица не привела доказательств, а суды не установили наличие умысла с определенным направлением у нее и ответчика.

Выводы суда о том, что оспариваемый договор не предусматривал реального наступления правовых последствий, обусловленных условиями сделки, а также не было совершено действий, направленных на переход права собственности на недвижимое имущество, опровергаются кредитным договором с банком, по условиям которого заемщик обязан использовать кредитные средства на приобретение квартиры у истицы.

Стороны договора также согласовали передачу заемщиком в ипотеку банку приобретенного недвижимого имущества. Заемщик обязался в срок не позднее 30 дней с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи провести его государственную регистрацию.

Оспариваемый истицей договор был нотариально удостоверен и зарегистрирован в соответствующем реестре. Также продавец полностью получила от покупателя средства за квартиру до подписания договора купли-продажи, что и не было опровергнуто.

Вывод суда о том, что договор купли-продажи совершен без регистрации права собственности, не основывается на законе, поскольку действующее на момент возникновения спорных правоотношений законодательство связывало возникновение права собственности на имущество именно с моментом регистрации договора, а не с регистрацией права собственности на такое имущество.

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