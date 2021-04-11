Елисеевский продовольственный магазин, культовый ресторанный зал во дворце в Москве, закрывает свои двери после 120 лет работы.

Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает ВВС.

Гастроном на Тверской улице в центре города впервые открылся в 1901 году в Императорской России. Он продолжил торговлю после революции и благополучно пережил Советский Союз.

Но в конечном итоге именно пандемия Covid-19 вместе со сложным юридическим соглашением о продаже здания привели к его краху. Хотя когда-то магазин был шумным и ярким, сейчас в нем практически нет ни покупателей, ни инвентаря.

Представитель Елисеевского Глеб Простаков сообщил местным СМИ, что магазин закрывается из-за юридических проблем.

С 2005 по 2015 год здание принадлежало городу Москве и находилось в ведении сети супермаркетов "Алые паруса".

Как пишет "Moscow Times" в 2015 году город согласился продать здание "Алым парусам", но договор на эту продажу пока находится в подвешенном состоянии.

Затем в 2019 году "Алые Паруса" закрыли все свои магазины, кроме Елисеевского.

Хотя сама компания не предоставила никаких дополнительных подробностей, аналитики предположили, что пандемия и падение туризма сильно ударили по фуд-холлу.

Раньше это была столовая в особняке княгини Зинаиды Волконской. В 19 веке княгиня часто принимала известных музыкантов, художников и поэтов, в том числе Александра Пушкина.

Затем он был преобразован в магазин купеческой семьей Елисеевых, которые нажили состояние на импорте вина и фруктов в царскую Россию. После революции 1917 года в России торговый центр был национализирован.

В течение 20-го века, в советское время, он стал известен как место, где можно было купить редкие и недоступные иным образом деликатесы, включая икру.

Напомним, ранее мы писали,что в Одессе из-за угроз националистов закрылся магазин еврейской кухни "У Машковичей".

Также мы писали, что в Луцке морг превратят в отель и ресторан.