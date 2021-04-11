Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если все люди в течение трех недель будут носить маски не снимая, то в Украине закончится эпидемия коронавируса.

Об этом он заявил в эфире "5 канала" в субботу, 10 апреля.

"Есть исследования CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний в США - Ред.) они сказали, если бы люди в течение трех недель все носили маски не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни. Мойте руки и избегайте скопления людей и по возможности сделайте прививку и не только от коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что еще год назад украинцам было трудно объяснить целесообразность введения жестких карантинных ограничений.

"Довольно тяжело было объяснять весной 2020 года, почему у нас жесткий карантин. Люди не видели больного, и никто ни у кого из близких не болел. Сегодня такая ситуация, что уже через пять рукопожатий вы будете знать какую-то историю человека, который переболел и переболел тяжело. Сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. И Черниговская, и Черновицкая, и Закарпатская области уже подходят к тому, что в ближайшие дни – 3-4-5 дней и они перейдут с красного уровня в желтый уровень эпидемиологической опасности, это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - сказал главный санврач.

Ляшко также отметил, что на данный момент тяжелая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Киеве, и это связано, в том числе, с так называемой "пандемической усталостью".

"Сколько бы мы ни писали на бумаге ограничений, если мы все вместе не будем их соблюдать, они не будут давать эффекта. И тут не вопрос к власти. И в частности введение карантинных ограничений - это личная ответственность каждого. Человека, власти, органов местного самоуправления. То, что больницы не готовы - это недоработка органов местного самоуправления, которые должны были развивать систему здравоохранения материально-техническую базу», - добавил чиновник.

Напомним, ранее CDC заявил об эффективности ношения сразу двух масок для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее Кабмин ввел обязательный масочный режим в публичных местах в "красных" зонах карантина.